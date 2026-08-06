Диетолог оценила новый тренд на поедание кусков сливочного масла
Поедание больших кусков сливочного масла стало новым гастрономическим трендом в Европе. В беседе с изданием Daily Mail диетолог-консультант Софи Медлин оценила безопасность этой моды.
Блогеры стали первопроходцами в популяризации сливочного масла, однако вскоре тренд подхватили и некоторые кафе и рестораны. Уточняется, что в заведениях этот продукт подают в изысканном виде: красиво оформленные кусочки масла дополняют соусами и подают с поджаренными тостами. Сама по себе проблема возникает, когда масло употребляют ежедневно и в больших объемах, считает Медлин.
Диетолог отметила, что сливочное масло является высококалорийным продуктом. В одном 250-граммовом кусочке содержится почти суточная норма калорий, а также 130 граммов насыщенных жиров, что в три раза превышает рекомендуемую дневную норму.
По её словам, наиболее безопасным способом употребления масла является его использование в бутербродах, намазывая тонким слоем на хлеб или тост. При этом специалист подчеркнула, что если человек придерживается сбалансированного рациона, то однократное употребление куска масла не приведет к негативным последствиям.
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