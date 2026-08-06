Диетолог оценила новый тренд на поедание кусков сливочного масла

06 августа 2026, 13:03

Daily Mail: Поедание кусков сливочного масла стало новым гастрономическим трендом

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Поедание больших кусков сливочного масла стало новым гастрономическим трендом в Европе. В беседе с изданием Daily Mail диетолог-консультант Софи Медлин оценила безопасность этой моды.