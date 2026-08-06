Стало известно, как правильно выбрать обувь на лето
Летняя обувь должна быть удобной и хорошо вентилироваться, чтобы не провоцировать кожные заболевания. Об этом сообщил врач-ортопед Андрей Литвиненко, передает aif.ru.
Медик подчеркнул, что подошва обуви должна эффективно смягчать ударные нагрузки при передвижении по твёрдым поверхностям. Литвиненко рекомендовал, чтобы толщина подошвы составляла от полутора до двух сантиметров и обязательно имела амортизирующие свойства. При этом она не должна ограничивать естественное сгибание стопы.
В летний сезон ортопед советует выбирать кроссовки с воздухопроницаемым верхом и сандалии на толстой подошве. Согласно его мнению, следует избегать обуви с глухим синтетическим верхом, которая препятствует циркуляции воздуха, так как это может вызвать повышенное потоотделение.
Литвиненко отметил, что пот является питательной средой для вредных микроорганизмов, что способствует развитию различных кожных заболеваний, таких как вросший ноготь, мозоли, грибок и другие распространённые проблемы.
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