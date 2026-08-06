Стало известно, как правильно выбрать обувь на лето

06 августа 2026, 14:29

Ортопед Литвиненко: летняя обувь должна быть удобной и хорошо вентилироваться

Фото: iStock/Kostikova

Летняя обувь должна быть удобной и хорошо вентилироваться, чтобы не провоцировать кожные заболевания. Об этом сообщил врач-ортопед Андрей Литвиненко, передает aif.ru.