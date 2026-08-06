В Госдуме предложили сделать частично выходной день

06 августа 2026, 14:56

Депутат Милонов предложил сделать среду частично выходным днем

Фото: iStock/Oleg Elkov

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил сделать среду частично выходным днем для всех категорий граждан. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».