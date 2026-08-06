В Госдуме предложили сделать частично выходной день
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил сделать среду частично выходным днем для всех категорий граждан. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
Ранее общественный деятель Екатерина Шульгина выступила с инициативой о предоставлении дополнительного выходного дня для одиноких и многодетных женщин. Депутат отметил, что ранее уже обсуждались идеи о дополнительных выходных для определённых категорий граждан.
Однако, согласно его мнению, такой подход может негативно сказаться на привлекательности многодетных матерей для работодателей. В качестве альтернативы Милонов предложил рассмотреть сокращение рабочего времени для всех работников. Он объяснил, что в современном мире интенсивность труда значительно возросла, сотрудники продолжают работать и после окончания официального рабочего дня, при этом продолжительность рабочего времени остаётся неизменной.
В качестве возможного решения депутат предложил уменьшить стандартный рабочий день с восьми до семи часов, чтобы это касалось всех работников. По его словам, если ввести отдельную категорию, то именно эта категория работников окажется в невыгодном положении.
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