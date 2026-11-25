25 ноября 2026, 12:00

Инвестор Мясникова: начать копить деньги нужно с понимания своих эмоций

Фото: iStock/FabrikaCr

За импульсивной покупкой почти всегда стоит эмоция — усталость, тревога, обида или одиночество. Можно ли накачать «мышцу» накоплений и приучить останавливаться во время ненужных покупок?





Эксперт Совета педагогов Росатома, предприниматель и инвестор, основатель школы финансовой свободы Алиса Мясникова в беседе с «Радио 1» отметила, что за неумением копить стоит не простая расточительность, а эмоция.





«Человек тратит, когда тревожно, когда устал, когда хочет себя поддержать, когда скучно или одиноко. Деньги в этом случае — способ быстро почувствовать себя лучше. Пока эта связь не осознана, любые советы не будут работать», — сказала она.

«Смысл в том, чтобы зафиксировать эмоцию. А потом научиться закрывать ее иначе. Второй шаг — каждый день в течение 10 дней откладывать небольшую фиксированную сумму. Когда мы делаем это регулярно, даже по 20 рублей, лучше накачиваем эту "мышцу". Важен сам факт ежедневного действия», — объяснила Мясникова.