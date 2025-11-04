Россиянам объяснили, как защитить финансы от мошенников во время ноябрьских распродаж

04 ноября 2025, 05:54

Фото: iStock/Tevarak

В преддверии ноябрьских распродаж эксперты предупреждают о новом всплеске мошенничества. Директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин рассказал RT, на что стоит обращать внимание, чтобы не попасться на «удочку» аферистов.





Одной из главных преступных онлайн-уловок в 2025 году являются поддельные сайты с заманчивыми ценами, при этом злоумышленники по-прежнему активно применяют фишинговые рассылки.





«Достаточно перейти по ссылке, не заметив подмену адреса, — и введённые данные карты окажутся в распоряжении преступников», — предупредил Тырин.