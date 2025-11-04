Россиянам объяснили, как защитить финансы от мошенников во время ноябрьских распродаж
В преддверии ноябрьских распродаж эксперты предупреждают о новом всплеске мошенничества. Директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин рассказал RT, на что стоит обращать внимание, чтобы не попасться на «удочку» аферистов.
Одной из главных преступных онлайн-уловок в 2025 году являются поддельные сайты с заманчивыми ценами, при этом злоумышленники по-прежнему активно применяют фишинговые рассылки.
«Достаточно перейти по ссылке, не заметив подмену адреса, — и введённые данные карты окажутся в распоряжении преступников», — предупредил Тырин.
Эксперт рекомендует осуществлять онлайн-платежи с помощью отдельной карты или виртуального кошелька. Это значительно снижает риски финансовых потерь. Также желательно избегать использования общественных сетей и не забывать обновлять антивирусы на своем устройстве.
Еще одна большая опасность для граждан РФ — звонки от лжекурьеров и фиктивные вакансии на маркетплейсах. Эти схемы ведут к краже личных данных, либо к оформлению микрозаймов на жертв.
Согласно материалу RT, легитимность сайтов следует проверять по адресу, наличию https и возрасту домена. Для дополнительного уровня безопасности можно подключить страховую защиту банковской карты.