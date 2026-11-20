20 ноября 2026, 16:02

Финансовый аналитик Новачук: деньги замедляют старение из-за снижения стресса

Фото: iStock/undefined undefined

Материальное благополучие может положительно влиять на биологическое старение, поскольку снижает хронический стресс и дает человеку доступ к качественному питанию и медицинской помощи. При этом для сохранения здоровья необязательно быть миллионером: важнее иметь финансовую устойчивость и не испытывать постоянной тревоги за будущее.