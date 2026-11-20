Деньги замедляют старение: аналитик объяснил необычный эффект материального благополучия
Материальное благополучие может положительно влиять на биологическое старение, поскольку снижает хронический стресс и дает человеку доступ к качественному питанию и медицинской помощи. При этом для сохранения здоровья необязательно быть миллионером: важнее иметь финансовую устойчивость и не испытывать постоянной тревоги за будущее.
К таким выводам пришли исследователи, изучившие почти тысячу матерей с низким доходом. На протяжении четырех лет одни участницы получали по 333 доллара в месяц, другие — по 20 долларов. У детей из группы с более высокими выплатами обнаружили более медленный темп старения на уровне ДНК.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Новачук в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил возможный эффект снижением хронического стресса. По его словам, постоянные переживания из-за счетов, доходов и завтрашнего дня негативно сказываются на организме. Кроме того, люди с ограниченными средствами чаще сталкиваются с трудностями при покупке качественных продуктов и получении медицинской помощи.
Эксперт также отметил, что финансовые трудности мешают долгосрочному планированию и могут провоцировать импульсивные покупки, необдуманные кредиты и уязвимость перед мошенниками. Важную роль играет и наличие сбережений: финансовая подушка дает чувство безопасности, помогает лучше спать и восстанавливаться.
По мнению Новачука, последовательное накопление и инвестирование могут стать способом повысить финансовую устойчивость. Однако попытки быстро заработать и превращение инвестиций в азартную игру, напротив, способны усилить стресс и привести к потере накоплений.
Специалист подчеркнул, что для долголетия не требуется огромное состояние. Главное — иметь достаточно средств для удовлетворения базовых потребностей и комфортной жизни, чтобы не испытывать постоянного страха за свое будущее.
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