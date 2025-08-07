«С голой задницей»: Милонов назвал главную проблему современного кинематографа

07 августа 2025, 12:53

Депутат Милонов: проблема современного кино в пропаганде преимуществ одиночества

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Глава Совета отцов Андрей Коченов потребовал запретить телевизионные ток-шоу «Мужское/женское» и «Пусть говорят». Он считает, что они перешли грань конструктивного диалога и вредят общественной морали и институту брака.





Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что основная проблема современного кино и телепередач — пропаганда преимуществ одиночества и несемейной жизни.





«У нас главная составляющая успеха фильма — это секс и насилие. Люди же смотрят не на победителей золотой ветви Каннского фестиваля, а фильмы для простых людей. И там увидеть главного героя с семьей и детьми в счастье практически невозможно», — сказал он.

«Если молодая девушка замужем, с ребеночком, то в 99% случаев она брошена и несчастна. А незамужняя другая бегает с голой задницей, так сказать, совращает мужиков, и денег у нее куча. Вот отсюда и проблема», — поделился Милонов.