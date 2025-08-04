Милонов назвал тонировку лобового стекла признаком нетрадиционной ориентации*

04 августа 2025, 18:26

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что тонированные лобовые стекла автомобилей являются признаком нетрадиционной сексуальной ориентации*. Об этом парламентарий рассказал в беседе с «Осторожно Media».