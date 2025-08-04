Милонов назвал тонировку лобового стекла признаком нетрадиционной ориентации*
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что тонированные лобовые стекла автомобилей являются признаком нетрадиционной сексуальной ориентации*. Об этом парламентарий рассказал в беседе с «Осторожно Media».
По его мнению, водители таких машин могут заниматься «содомскими утехами» со своими однополыми партнёрами*.
Милонов подчеркнул, что «международное общественное движение ЛГБТ»* признано в России экстремистским и террористическим и запрещено на территории страны. При этом он выразил недовольство работой Роскомнадзора, заявив, что ведомство недостаточно строго блокирует в интернете порнографический контент и призвал ужесточить наказания за его распространение.
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