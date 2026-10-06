«С ложкой дёгтя»: Синоптик рассказала, когда в Москву и область придут осенние холода

06 октября 2026, 17:47

Синоптик Позднякова: холода в Москву и область придут во второй половине октября

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Предстоящие выходные в столичном регионе обещают быть тёплыми, но не идеальными. Суббота порадует сухой погодой, а вот воскресным вечером синоптики советуют не забыть зонт. Температура при этом останется выше климатической нормы.





Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, что в субботний день предполагается переменная облачность, без существенных осадков.





«Минимальная температура — 5—10°, дневная температура — 10—15°C. Таким образом, первый выходной станет отличной возможностью для прогулок: сухо, солнечно и по-октябрьски мягко», — сообщила она.

«Это выше климатической нормы на 2°C. Несмотря на вечерний дождь, в целом выходные можно назвать комфортными. Пока что октябрь не пугает нас холодами, а опасные явления вроде гололёда, если и возможны, то не раньше второй половины месяца», — подчеркнула Позднякова.