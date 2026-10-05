Синоптик раскрыл, когда Москва вновь увидит солнце
Синоптик Ильин: солнечная погода без осадков придёт в Москву в среду
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода ждёт столицу в середине недели.
В беседе с RT эксперт заявил, что понедельник и вторник остаются относительно прохладными: днём температура составит +8...+13 °C.
«При этом ночами около +6...+11 °C. Преобладать будет пасмурная погода с небольшими дождями. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6—11 м/с», — отметил он.По словам синоптика, со среды погода улучшится. Дожди прекратятся, и со среды по четверг установится солнечная погода без осадков с дневной температурой до +13...+16 °C.
«В пятницу ветер с юга принесёт потепление до +16...+18 °C. Но небо затянется облаками, и снова ждём дожди», — добавил Ильин.Специалист подчеркнул, что атмосферное давление в течение недели будет неустойчивым, а самое низкое значение — 740 мм рт. ст. — придётся на пятницу.