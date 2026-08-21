«С ним нужно поговорить»: Охотник предупредил, что категорически нельзя делать при встрече с медведем

21 августа 2026, 16:22

Охотник Латыш: при встрече с медведем нельзя бежать и кричать

Фото: iStock/Brittany Crossman

Встреча с медведем перестала быть редкостью даже вблизи городов. Однако, как отмечают специалисты, в большинстве случаев трагедии можно избежать, если действовать правильно.





Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» заявил, что самая большая ошибка при встрече с медведем — бегство.





«Пока вы видите зверя лицом к лицу, у вас есть шанс остаться невредимым. Как только вы поворачиваетесь спиной, включается древний хищнический инстинкт, и исход встречи становится непредсказуемым. Медведь — хищник, и его мозг устроен так же, как у собаки, и он с удовольствием полакомится мясом», — предупредил он.

Алгоритм действий при встрече с медведем:

Стоять на месте: никаких резких движений, не пытайтесь убежать или спрятаться.

Визуально стать больше: у медведей есть жесткая иерархия, где крупный зверь доминирует. Ваша задача — показать, что вы не мелкая добыча и поднять руки вверх. Если есть возможность взять палку — сделайте это.

Разговаривать, а не кричать: вопреки стереотипам, медведя нельзя пугать громкими звуками. Это может спровоцировать атаку.

«Не кричать на него, не орать, не свистеть, а просто монотонным голосом сказать: "Медведь, уходи". Как бы ни было банально, но так. Спокойный голос дает зверю сигнал: перед ним не добыча, а человек. А с человеком медведь встречаться не хочет», — объяснил Латыш.

