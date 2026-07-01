Охотник за привидениями рассказал о пришедшем за ним с кладбища полтергейсте
Охотник за привидениями Андрей Шевелев рассказал, как за ним с кладбища пришел полтергейст и терроризировал его в съемной квартире. Об этом пишет Life.ru.
Братья Андрей и Сергей Шевелевы уже давно занимаются изучением паранормальных явлений и нередко посещают кладбища после наступления темноты. Однажды Андрей случайно принёс домой с ночных съёмок на кладбище нечто, что оказалось полтергейстом.
По словам мужчины, этот призрак долгое время беспокоил его в арендованной квартире, перемещая предметы и издавая различные звуки. Избавиться от него удалось только после переезда. При этом братья смогли запечатлеть на камеру десять процентов странных событий.
Шевелевы рекомендуют обычным людям избегать посещения заброшенных мест и кладбищ, так как это может быть опасно. Они предупреждают, что именно такие походы часто становятся причиной появления полтергейстов в жилых помещениях.
Читайте также: