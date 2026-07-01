Охотник за привидениями рассказал о пришедшем за ним с кладбища полтергейсте

01 июля 2026, 08:47

Российские охотники за привидениями Шевелевы принесли с кладбища полтергейста

Фото: iStock/hxdbzxy

Охотник за привидениями Андрей Шевелев рассказал, как за ним с кладбища пришел полтергейст и терроризировал его в съемной квартире. Об этом пишет Life.ru.