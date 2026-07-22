В Приморье охотник случайно выстрелил в амурского тигра и получил условный срок

22 июля 2026, 01:29

В Приморье охотник получил условный срок за убийство амурского тигра

Фото: iStock/Byrdyak

В Приморье суд оставил в силе приговор мужчине, признанному виновным в незаконной добыче амурского тигра. Об этом сообщает издание «Золотой мост».