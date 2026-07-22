В Приморье охотник случайно выстрелил в амурского тигра и получил условный срок
В Приморье суд оставил в силе приговор мужчине, признанному виновным в незаконной добыче амурского тигра. Об этом сообщает издание «Золотой мост».
Согласно материалу, житель Пожарского района отправился в лес после завершения охотничьего сезона и ночью выстрелил на светящиеся глаза, спутав краснокнижного хищника с другим зверем. Мужчина скрыл животное под снегом. Наутро он вернулся на место, разделал тушу, расфасовал части по пакетам и выбросил их, чтобы замести следы.
В суде охотник уверял, что не собирался стрелять в тигра, однако не смог убедить ни первую инстанцию, ни краевой суд. Обвиняемый получил полтора года условно, лишился ружья и автомобиля. Более того, его обязали возместить более 2,7 миллиона рублей за ущерб природе. Мужчина просил смягчить наказание, ссылаясь на то, что воспитывает нескольких детей, но обжаловать приговор ему не удалось.
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