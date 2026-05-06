«Раскрою секрет»: Россиянам рассказали, как правильно сажать картофель и томаты

06 мая 2026, 16:15

Садовод Туманов: сажать томаты стоит с подстраховкой

Май для огородника — время выбора между «хочется пораньше» и «боюсь заморозков». Особенно это касается томатов и картофеля — главных культур на большинстве участков.





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что майские холода являются вполне нормальным явлением и не грозят высаженным семенам.





«Смело сейте и поторопитесь: чем раньше посеешь, тем более счастливым от витаминов свеженьких будешь», — посоветовал он.

«Я никогда не сажаю картошку разом, а делаю это по нескольку рядов. То есть растягиваю период потребления свежей картошки. А еще меняю работу: строчку посадил — пошел полоть свёклу. В результате меньше устаю. Томаты можно высадить несколько кустиков в теплицу, но с подстраховкой. Я их накрываю пятилитровыми бутылками без дна. Даже если -4 градуса будет — переживут», — поделился Туманов.

«Пенсионер приехал на дачу, ему хочется поработать, он лопату берёт и начинает упахиваться. Дальше начинает подниматься давление, болит сердце. Не торопитесь вкалывать и возьмите аппарат для измерения давления, лекарства с собой», — резюмировал собеседник.