«Не предотвратить»: Россиянам объяснили, как защититься от клещей в городе

06 мая 2026, 15:55

Врач Павлова: спреи с перметрином и светлая одежда защитят от городских клещей

Врач общей практики Елена Павлова дала рекомендации по защите от городских клещей. Специалист посоветовала использовать спреи с перметрином и носить светлую одежду с длинными рукавами.





В беседе с NEWS.ru специалист напомнила, что клещи встречаются в парках, скверах, на некошеных газонах, пустырях и в зонах выгула собак. Павлова советует передвигаться по дорожкам, не заходить в высокую траву и наносить репелленты на одежду, а не на кожу.



После прогулки необходимо осматривать себя, детей и животных. По словам врача, клещи чаще всего присасываются в паху, подмышках, за ушами и на шее. Для прогулок в парке подойдёт светлая одежда с длинными рукавами и плотными манжетами.

«Если вы живёте в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, имеет смысл сделать прививку — это надёжная защита от вируса. Лайм-боррелиоз, к сожалению, вакциной не предотвратить, но он успешно лечится антибиотиками на ранней стадии», — подчеркнула специалист.