Россиян предостерегли от ошибок при посадке картофеля
Сезон посадки картофеля в Центральной России наступает в первой половине мая при стабильной плюсовой температуре. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
Основной ориентир для посадки картофеля — температура почвы. На глубине 10–12 см она должна прогреться до +8…+10 °C. В Подмосковье и соседних регионах это обычно происходит в начале мая. Если посадить картофель в холодную и влажную землю раньше, клубни могут сгнить, заболеть или дать слабые и неравномерные всходы.
Многие совершают ошибку, годами используя для посадки клубни из собственного урожая, выбирая самые мелкие или больные экземпляры. Это приводит к накоплению вирусных инфекций, вырождению сортов и значительному снижению урожайности. Для поддержания качества картофеля необходимо обновлять семенной материал каждые 3–4 года, приобретая элитные клубни районированных сортов, отметил он.
Депутат рассказал о правильном формировании клубней и способах повышения урожайности картофеля. Чрезмерно глубокая посадка, особенно на плотных почвах, приводит к образованию мелких клубней. Если же посадить картофель слишком мелко, он позеленеет на солнце и накопит ядовитый соланин. Оптимальная глубина для суглинистых почв составляет 6–8 см, а для легких — 8–10 см. Расстояние между рядами должно быть 60–70 см, а между клубнями — 25–35 см.
Постоянная посадка картофеля на одном месте истощает почву и способствует накоплению патогенов. Лучшие предшественники для картофеля — капуста, огурцы и бобовые. Также необходимо провести яровизацию: за 3–4 недели до высадки перенести клубни в светлое и теплое место (+12…+15 °C), чтобы они дали сильные ростки. Чаплин предупредил, что многие дачники либо переувлажняют картофель, либо допускают его недостаток влаги в критический период.
Парламентарий рекомендовал окучивать картофель не менее двух раз в сезон. В период цветения особенно важно регулярно поливать грядки теплой водой.
