В музее-заповеднике Мелихово отметят праздник тыквы
В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» 20 сентября проведут День тыквы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Праздник откроет лекция «Символика растений в изобразительном искусстве». Посетителям расскажут о смысле изображений цветов и плодов на полотнах великих живописцев. На площадке перед литературно-образовательной экспозицией «Кухня писателя» выступят инструментально-эстрадный коллектив «Мотив Бэнд» и лауреат международных конкурсов, аккордеонист Алексей Сысоев», – рассказали в ведомстве.
Гостей праздника ждут мастер-классы, модные дефиле, конкурс на самый красивый осенний наряд, а также на самый причудливый овощ для садоводов и огородников.
В Театральном дворе можно будет увидеть инсценировки произведений Чехова. А главным угощением праздника станут засоленные в тыкве огурцы по рецепту чеховской семьи.