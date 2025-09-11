В музее-заповеднике Мелихово отметят праздник тыквы

11 сентября 2025, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мелихово»

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» 20 сентября проведут День тыквы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Праздник откроет лекция «Символика растений в изобразительном искусстве». Посетителям расскажут о смысле изображений цветов и плодов на полотнах великих живописцев. На площадке перед литературно-образовательной экспозицией «Кухня писателя» выступят инструментально-эстрадный коллектив «Мотив Бэнд» и лауреат международных конкурсов, аккордеонист Алексей Сысоев», – рассказали в ведомстве.