В Подмосковье выявили около 30 нарушений лесного законодательства
28 нарушений законодательства выявили в Московской области за минувшую неделю в ходе патрулирования территорий лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
Патрулирование проводила лесная охрана Подмосковья совместно с сотрудниками МЧС, полиции и других ведомств.
Патрулирования проводились, в основном, на участках, расположенных рядом с населёнными пунктами и садоводческими товариществами, а также в местах, где жители любят устраивать пикники.«За неделю в лесах провели 1324 патрулирования. Зафиксировано 28 нарушений лесного законодательства, в том числе пять нарушений связаны с несоблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 11 протоколов», — рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.