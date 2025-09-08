В Подмосковье выявили около 30 нарушений лесного законодательства

08 сентября 2025, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

28 нарушений законодательства выявили в Московской области за минувшую неделю в ходе патрулирования территорий лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.





Патрулирование проводила лесная охрана Подмосковья совместно с сотрудниками МЧС, полиции и других ведомств.



