Врач назвала простой тест для предсказания продолжительности жизни
Ревматолог Натали Азар назвала простой способ оценить шансы на долгую жизнь. Об этом пишет UpWorthy.
Врач советует пройти короткую проверку людям от 51 года до 80 лет. Для этого нужно сесть на пол со скрещенными ногами, а затем подняться без помощи рук. Нельзя опираться на колени, бедра или ставить ладонь на ногу. Такое упражнение помогает понять состояние сердца, чувство равновесия, гибкость и силу мышц спины и ног.
Максимальная оценка составляет 10 баллов. За каждую лишнюю опору снимают по одному баллу. Натали Азар отметила, что результат ниже восьми говорит о серьезном риске.
Ранее врач-онколог, химиотерапевт Медскан Hadassah Евгений Чичиков предупредил, что даже слабые жалобы могут стать поводом для полного обследования на рак.
