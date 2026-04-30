Врач раскрыла, как офисная привычка ведет к близорукости
Главный врач офтальмологической клиники 3Z Оксана Кузнецова предупредила, что долгая работа за экраном, тусклый свет и слишком близкий монитор повышают риск сухости глаз, спазма аккомодации, компьютерного зрительного синдрома и близорукости. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, вред зрению наносят стресс, недосып и отсутствие перерывов в течение дня. Из-за такой нагрузки глаза быстрее устают, а неприятные симптомы нарастают. Для защиты зрения Кузнецова посоветовала правильно организовать рабочее место. Экран лучше держать на расстоянии 45–70 сантиметров. Свет врач рекомендовала сделать равномерным, боковым и рассеянным. Блики на мониторе она призвала исключить.
Еще один способ снизить напряжение — упражнение с точкой на стекле по Аветисову. Нужно прикрепить на окно маленькую красную точку, сесть на расстоянии 50–70 сантиметров, закрыть один глаз и 30 секунд смотреть на метку, а потом 30 секунд — вдаль. После этого ту же схему следует повторить для второго глаза.
Кузнецова отметила, что такая гимнастика помогает глазам легче переключать фокус с ближнего расстояния на дальнее. При сухости она не советует самим выбирать увлажняющие капли. Похожие признаки нередко указывают не только на синдром сухого глаза, но и на воспаление или другие проблемы.
