Салаты на Новый год 2026: топ‑5 лучших рецептов — таких вы никогда не ели

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Новый год – это время не только для веселья, но и для кулинарных экспериментов. Если вы хотите удивить своих гостей оригинальными салатами, в материале «Радио 1» собрали пять малоизвестных рецептов.



Салат «Зимний лес»

Ингредиенты:
  • 200 г куриного филе;
  • 100 г грибов (шампиньонов или лесных);
  • 1 сладкий перец;
  • 2 средние моркови;
  • 100 г грецких орехов;
  • 3 ст. ложки майонеза;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Зелень для украшения.

Приготовление:
1. Отварите куриное филе до готовности и нарежьте кубиками;
2. Обжарьте нарезанные грибы на сковороде до золотистой корочки;
3. Натрите морковь на крупной терке, а сладкий перец нарежьте кубиками;
4. В глубокой миске смешайте курицу, грибы, морковь и перец. Добавьте орехи;
5. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите. Украсить зеленью.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Салат «Снежный ком»

Ингредиенты:
  • 300 г куриного филе;
  • 200 г цветной капусты;
  • 2 яйца;
  • 100 г сыра (твердого);
  • 1 банка консервированного горошка;
  • 3 ст. ложки майонеза;
  • Соль по вкусу.

Приготовление:
1. Отварите курицу и яйца. Нарежьте курицу кубиками, а яйца – мелкими кусочками;
2. Отварите цветную капусту и разделите на соцветия;
3. В глубокой миске смешайте курицу, яйца, капусту и горошек;
4. Добавьте натертый сыр и майонез. Перемешайте и подавайте.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Салат «Каприз»

Ингредиенты:
  • 200 г копченой рыбы (форель или скумбрия);
  • 2 картофелины;
  • 1 авокадо;
  • 1 помидор;
  • 100 г оливок;
  • 3 ст. ложки оливкового масла;
  • Сок лимона по вкусу;
  • Соль и перец.

Приготовление:
1. Отварите картошку в мундире и остудите. Нарежьте кубиками;
2. Авокадо очистите и нарежьте ломтиками, помидор – кубиками;
3. Копченую рыбу нарежьте кусочками, а оливки – половинками;
4. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло и лимонный сок. Посолите и поперчите.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Салат «Тайна зимы»

Ингредиенты:
  • 200 г креветок (отварных или жареных);
  • 1 грейпфрут;
  • 1 авокадо;
  • 100 г рукколы;
  • 50 г феты;
  • Оливковое масло для заправки;
  • Соль по вкусу.

Приготовление:
1. Очистите грейпфрут от пленок и нарежьте дольками;
2. Авокадо нарежьте кубиками;
3. В глубокой миске смешайте креветки, грейпфрут, авокадо и рукколу;
4. Посыпьте фетой, полейте оливковым маслом и посолите.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Салат «Фруктовый рай»

Ингредиенты:
  • 1 яблоко;
  • 1 груша;
  • 1 банан;
  • 100 г винограда;
  • 100 г йогурта (натурального);
  • Череда орехов (по желанию).

Приготовление:
1. Яблоко и грушу нарежьте кубиками, банан – кружочками.
2. Виноград разрежьте пополам и удалите косточки.
3. В миске смешайте все фрукты, добавьте йогурт и перемешайте.
4. При желании посыпьте орехами перед подачей.

Фото: iStock/Hazal Ak
Дарья Осипова

