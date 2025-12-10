10 декабря 2025, 11:37

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Новый год – это время не только для веселья, но и для кулинарных экспериментов. Если вы хотите удивить своих гостей оригинальными салатами, в материале «Радио 1» собрали пять малоизвестных рецептов.





Содержание Салат «Зимний лес» Салат «Снежный ком» Салат «Каприз» Салат «Тайна зимы» Салат «Фруктовый рай»

Салат «Зимний лес»

Ингредиенты:

200 г куриного филе;

100 г грибов (шампиньонов или лесных);

1 сладкий перец;

2 средние моркови;

100 г грецких орехов;

3 ст. ложки майонеза;

Соль и перец по вкусу;

Зелень для украшения.

Приготовление:

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Салат «Снежный ком»

Ингредиенты:

300 г куриного филе;

200 г цветной капусты;

2 яйца;

100 г сыра (твердого);

1 банка консервированного горошка;

3 ст. ложки майонеза;

Соль по вкусу.

Приготовление:

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Салат «Каприз»

Ингредиенты:

200 г копченой рыбы (форель или скумбрия);

2 картофелины;

1 авокадо;

1 помидор;

100 г оливок;

3 ст. ложки оливкового масла;

Сок лимона по вкусу;

Соль и перец.

Приготовление:

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Салат «Тайна зимы»

Ингредиенты:

200 г креветок (отварных или жареных);

1 грейпфрут;

1 авокадо;

100 г рукколы;

50 г феты;

Оливковое масло для заправки;

Соль по вкусу.

Приготовление:

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Салат «Фруктовый рай»

Ингредиенты:

1 яблоко;

1 груша;

1 банан;

100 г винограда;

100 г йогурта (натурального);

Череда орехов (по желанию).