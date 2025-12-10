Салаты на Новый год 2026: топ‑5 лучших рецептов — таких вы никогда не ели
Новый год – это время не только для веселья, но и для кулинарных экспериментов. Если вы хотите удивить своих гостей оригинальными салатами, в материале «Радио 1» собрали пять малоизвестных рецептов.
Салат «Зимний лес»Ингредиенты:
- 200 г куриного филе;
- 100 г грибов (шампиньонов или лесных);
- 1 сладкий перец;
- 2 средние моркови;
- 100 г грецких орехов;
- 3 ст. ложки майонеза;
- Соль и перец по вкусу;
- Зелень для украшения.
Приготовление:
1. Отварите куриное филе до готовности и нарежьте кубиками;
2. Обжарьте нарезанные грибы на сковороде до золотистой корочки;
3. Натрите морковь на крупной терке, а сладкий перец нарежьте кубиками;
4. В глубокой миске смешайте курицу, грибы, морковь и перец. Добавьте орехи;
5. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите. Украсить зеленью.
Салат «Снежный ком»Ингредиенты:
- 300 г куриного филе;
- 200 г цветной капусты;
- 2 яйца;
- 100 г сыра (твердого);
- 1 банка консервированного горошка;
- 3 ст. ложки майонеза;
- Соль по вкусу.
Приготовление:
1. Отварите курицу и яйца. Нарежьте курицу кубиками, а яйца – мелкими кусочками;
2. Отварите цветную капусту и разделите на соцветия;
3. В глубокой миске смешайте курицу, яйца, капусту и горошек;
4. Добавьте натертый сыр и майонез. Перемешайте и подавайте.
Салат «Каприз»Ингредиенты:
- 200 г копченой рыбы (форель или скумбрия);
- 2 картофелины;
- 1 авокадо;
- 1 помидор;
- 100 г оливок;
- 3 ст. ложки оливкового масла;
- Сок лимона по вкусу;
- Соль и перец.
Приготовление:
1. Отварите картошку в мундире и остудите. Нарежьте кубиками;
2. Авокадо очистите и нарежьте ломтиками, помидор – кубиками;
3. Копченую рыбу нарежьте кусочками, а оливки – половинками;
4. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло и лимонный сок. Посолите и поперчите.
Салат «Тайна зимы»Ингредиенты:
- 200 г креветок (отварных или жареных);
- 1 грейпфрут;
- 1 авокадо;
- 100 г рукколы;
- 50 г феты;
- Оливковое масло для заправки;
- Соль по вкусу.
Приготовление:
1. Очистите грейпфрут от пленок и нарежьте дольками;
2. Авокадо нарежьте кубиками;
3. В глубокой миске смешайте креветки, грейпфрут, авокадо и рукколу;
4. Посыпьте фетой, полейте оливковым маслом и посолите.
Салат «Фруктовый рай»Ингредиенты:
- 1 яблоко;
- 1 груша;
- 1 банан;
- 100 г винограда;
- 100 г йогурта (натурального);
- Череда орехов (по желанию).
Приготовление:
1. Яблоко и грушу нарежьте кубиками, банан – кружочками.
2. Виноград разрежьте пополам и удалите косточки.
3. В миске смешайте все фрукты, добавьте йогурт и перемешайте.
4. При желании посыпьте орехами перед подачей.