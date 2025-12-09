09 декабря 2025, 11:48

Фото: iStock/ Filip Majercik

В народном календаре 10 декабря на Руси отмечали день иконы Божией Матери «Знамение» и Романов день. Наши предки считали его временем, когда небо становится ближе к земле, посылая людям скрытые послания и открывая возможность попросить о самом сокровенном: о мире, здоровье и продолжении рода. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции Романова дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»



Традиции Романова дня

Фото: iStock/ AnnaPustynnikova



Народные запреты

Фото: iStock/ Vladimir Volovodov



Приметы