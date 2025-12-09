День иконы Божией Матери «Знамение» 10 декабря: Время чудес, молитв о семье и обрядов по защите дома, народные приметы
В народном календаре 10 декабря на Руси отмечали день иконы Божией Матери «Знамение» и Романов день. Наши предки считали его временем, когда небо становится ближе к земле, посылая людям скрытые послания и открывая возможность попросить о самом сокровенном: о мире, здоровье и продолжении рода. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ морозном воздухе начала декабря, когда год уже клонится к своему завершению, а ночи становятся самыми долгими, в народном календаре наступал день, полный тихой надежды и ожидания чуда. 10 декабря наши предки чтили два великих события, слившихся воедино в народном сознании: церковное торжество в честь чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» и память преподобного Романа Антиохийского.
Икона Божией Матери «Знамение» — одна из древнейших и наиболее чтимых образов Богородицы на Руси. Ее история связана с чудом 1170 года, когда войска князя Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород. Когда надежды на спасение почти не осталось, по велению свыше икону вынесли на крепостную стену. Одна из вражеских стрел вонзилась в святой образ, и из глаз Богородицы потекли слёзы. В тот же миг нападавших объял ужас, они стали сражаться друг с другом и в смятении отступили. Это чудесное знамение заступничества и дало название празднику. Икону стали просить о защите от врагов, войн и стихийных бедствий.
Преподобный Роман Антиохийский (Сирийский) родился в городе Рос в Сирии. Достигнув зрелого возраста, обосновался в Антиохии, где избрал путь аскетической жизни. Святой жил в тесной келье, питался лишь хлебом с солью, носил вериги (железные цепи) и власяницу, а за свою святую жизнь сподобился дара чудотворения. На Руси к нему особенно обращались с молитвами о даровании детей.
Традиции Романова дняДень 10 декабря был наполнен особыми обрядами, каждый из которых имел глубокий практический и духовный смысл. Утро обязательно начинали с посещения храма. Молились перед иконой Божией Матери о прекращении распрей, защите дома от воров и пожаров, а также о благополучии в дальних поездках. К помощи святого Романа Чудотворца обращаются люди, просящие исцеления от различных болезней, и особенно супруги, не имеющие детей из-за бесплодия.
Одной из самых ярких традиций наших предков был поиск в лесу лосиных рогов. Найденный рог считался мощным оберегом. Его приносили домой и вешали у входа, веря, что он защитит жилище от злых сил и дурных людей, а также принесёт удачу.
Если день был ветреным, существовал особый очистительный ритуал. Нужно было рано утром, не умываясь, выйти из дома, встать лицом к ветру и попросить его унести все печали, беды и негатив. После этого нужно было вернуться и умыться проточной водой, смывая остатки скорби.
В этот день хозяйки пекли сладкие пироги с повидлом, которыми угощали всех домочадцев. Считалось, что это принесёт в семью мир и счастье. А после захода солнца, при свете лучины, читали тихие заговоры, чтобы отвести от семьи горести и несчастья.
В старину люди верили, что в этот день Богородица может послать знак свыше. Поэтому наши предки старались быть особенно внимательными ко всему вокруг: к поведению животных, полёту птиц, направлению дыма из трубы, чтобы уловить и правильно истолковать эти предзнаменования.
Народные запретыСтрогие запреты были призваны уберечь человека от несчастий и сохранить тонкую духовную связь с праздником. Женщинам строго-настрого запрещалось шить, вязать и пользоваться иглами. Особенно это касалось тёплых дней: считалось, что можно ненароком «зашить» тепло, что приведёт к внезапным морозам, губительным для озимых культур. В целом любые колюще-режущие предметы в этот день старались не брать в руки, чтобы «сотворить» для семьи бед.
В Романов день не пускали в жилище нищих и незнакомцев. Считалось, что они могут принести с собой бедность, болезни или «злую энергетику». Даже если в доме самим было небогато, этот запрет соблюдали неукоснительно.
Рыбаки в этот день не ходили на промысел. По поверьям, рыба 10 декабря уходит на глубину, и тот, кто её потревожит, может «разбудить Водяного» и навлечь на себя его гнев. Кроме того, вместе с уловом в дом могла проникнуть нечистая сила.
Праздник выпадал на период Рождественского поста, поэтому петь, плясать, объедаться и употреблять алкоголь было нельзя. Также категорически запрещалось обманывать, даже в мелочах, — верили, что обманщик сам скоро станет жертвой лжи. Кроме того, 10 декабря не советовали менять постельное бельё (к измене) и занимать деньги (к убыткам).
Приметы
- Звёзды в ночь на 10 декабря ярко горят — к грядущим морозам.
Туманное утро или тусклое небо сулили скорое потепление.
Яркое солнце в Романов день предвещало снежный январь.
Дым из печной трубы, поднимающийся высоким столбом, предсказывал сильные и устойчивые холода в скором времени.
Если снег падал крупными, пушистыми хлопьями, это означало, что зима будет долгой, а весна — поздней.