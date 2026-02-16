«Не более пяти часов»: Стало известно, сколько можно хранить блины при комнатной температуре
Анищенкова: Блины стоит хранить в холодильнике или морозильной камере
Блины относятся к категории скоропортящихся продуктов. Их необходимо хранить в подходящих условиях, чтобы не получить пищевое отравление. Об этом предупредила руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.
Она уточнила, что при комнатной температуре блины можно хранить не более пяти часов. После этого в них начинаются процессы порчи. В случае появления неприятного кислого запаха, липкости, сухости, изменения цвета или текстуры блюда, их необходимо сразу выкинуть.
«После того как вы нажарили стопку блинов и утолили голод частью из них, лучше долго не ждать и поскорее положить продукт в холодильник. Тарелку с блинами стоит полностью обернуть пищевой пленкой или положить угощение в стеклянные или пластиковые контейнеры с плотно закрывающей крышкой», — посоветовала Анищенкова в разговоре с Life.ru.
Эксперт добавила, что упаковывать можно только остывшие блины во избежание появления конденсата, который только ускорит порчу продукта. В таком виде их можно хранить два-три дня. На четвертые сутки продукт лучше выбросить, даже если внешний вид и запах не изменились.
Кроме того, блины можно заморозить в контейнере с маркировкой в виде снежинки. В морозильной камере их допустимо держать до четырех месяцев. Начинку же Анищенкова посоветовала хранить отдельно и добавлять непосредственно перед приёмом в пищу.