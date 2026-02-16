Парки Подмосковья приглашают жителей и гостей региона на «Солнечную Масленицу»

16 февраля 2026, 14:00

В эти выходные, 21 и 22 февраля, более 90 парков Московской области проводят «Солнечную Масленицу». Организаторы обещают театрализованные шествия, игры со скоморохами, ярмарки народных промыслов, угощение блинами, сожжение чучела и другие народные забавы. Об этом сообщили в Минкульте Московской области.





Что подготовили для гостей?

Городской парк Шаховской: ростовые куклы и марионетки, богатырские состязания, конкурс на лучшее чучело Масленицы, концерт, блинная станция «Самоварные посиделки» и «Обжорный ряд» с выпечкой и напитками.

Свердловский Парк в Лосино-Петровском: театрализованное шествие, кукольное представление «Петрушины небылицы», квест «Охота за масленичными сокровищами», фестиваль «Блинный разгуляй!» и мастерская рукодельницы. Мероприятие завершат концертом «Гуляй, народ, Масленица идет!».

Парк «Захарово» в Одинцово: кукольный спектакль «Как звери Масленицу встречали», выступления дуэта баянистов «Баян Микс» и группы «Матреха», фолк-ансамбль «Любо-мило», творческие мастер-классы, народные игры, конкурс кукол Маслениц и «Лазертаг».

Городской парк Каширы: спортивные забавы «Русские удальцы», выставка Маслён, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и сожжение чучела Масленицы.

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске: ходулисты, состязания для детей и взрослых, «Аллея масленичных чудес», ярмарка промыслов, старинный аттракцион «Закрутиха», концертная программа и «Масленичный столб».

16 февраля — «Вечер подарков» — беседы о традициях, игровые программы «Масленицу встречай!» и мастер-классы;

17 февраля — «Русские узоры» — конкурс платков и создание орнаментов;

18 февраля — «Тещины блины» — народные игры, интерактивные программы и роспись мастер-классы;

