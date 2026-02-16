Достижения.рф

Парки Подмосковья приглашают жителей и гостей региона на «Солнечную Масленицу»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В эти выходные, 21 и 22 февраля, более 90 парков Московской области проводят «Солнечную Масленицу». Организаторы обещают театрализованные шествия, игры со скоморохами, ярмарки народных промыслов, угощение блинами, сожжение чучела и другие народные забавы. Об этом сообщили в Минкульте Московской области.



Что подготовили для гостей?

  • Городской парк Шаховской: ростовые куклы и марионетки, богатырские состязания, конкурс на лучшее чучело Масленицы, концерт, блинная станция «Самоварные посиделки» и «Обжорный ряд» с выпечкой и напитками.
  • Свердловский Парк в Лосино-Петровском: театрализованное шествие, кукольное представление «Петрушины небылицы», квест «Охота за масленичными сокровищами», фестиваль «Блинный разгуляй!» и мастерская рукодельницы. Мероприятие завершат концертом «Гуляй, народ, Масленица идет!».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
  • Парк «Захарово» в Одинцово: кукольный спектакль «Как звери Масленицу встречали», выступления дуэта баянистов «Баян Микс» и группы «Матреха», фолк-ансамбль «Любо-мило», творческие мастер-классы, народные игры, конкурс кукол Маслениц и «Лазертаг».
  • Городской парк Каширы: спортивные забавы «Русские удальцы», выставка Маслён, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и сожжение чучела Масленицы.
  • Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске: ходулисты, состязания для детей и взрослых, «Аллея масленичных чудес», ярмарка промыслов, старинный аттракцион «Закрутиха», концертная программа и «Масленичный столб».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Как пройдет Масленичная неделя в парках?

Накануне праздника, с 16 по 21 февраля, в парках проведут тематические мероприятия:
  • 16 февраля — «Вечер подарков» — беседы о традициях, игровые программы «Масленицу встречай!» и мастер-классы;
  • 17 февраля — «Русские узоры» — конкурс платков и создание орнаментов;
  • 18 февраля — «Тещины блины» — народные игры, интерактивные программы и роспись мастер-классы;
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
  • 19 февраля — «Разгуляй» — спортивные игры, чтения сказок и творческие мастер-классы;
  • 20 февраля — «Парковые вечерки» — конкурс масленичных поделок, мастер-классы и игровые программы;
  • 21 февраля — «Субботние посиделки» — конкурс частушек, народные песни и хороводы.
Мероприятия организовали при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».


Ирина Паршина

