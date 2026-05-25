«Самые низкие температуры»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшее время

25 мая 2026, 14:09

Синоптик Шувалов: погода в Москве и Подмосковье упадет в температурную яму

Жителей столичного региона на предстоящей неделе ждёт погода, которая больше напоминает конец апреля, чем канун июня. В то время как в Западной Сибири столбики термометров показывают +30°C, Москва и Подмосковье окажутся во власти глубокого циклона с пронизывающим ветром и ночными температурами, не дотягивающими до климатической нормы.





Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» объяснил, почему столица временно превратится в «холодную яму», и когда ждать возвращения настоящего лета.





«Мы спускаемся в небольшую температурную холодную яму. Самые низкие температуры у нас ожидаются в четверг-пятницу, когда по ночам будет 6–8°C, а днём около 12°C тепла. Это температуры более характерны для конца апреля — начала мая, нежели для конца мая и близко к началу июня», — спрогнозировал он.

«Очень интересное распределение погоды на территории нашей страны. По соседству с нами, например, в Западной Сибири, в Тюмени и Екатеринбурге, в ближайшие три дня +30°C. Нашим теплом мы поделились с Сибирью и Уралом. В то же время даже популярные курорты не спасают от прохлады, например, в Сочи до начала июня температура не выше 20°C и тоже дождливо», — заметил синоптик.