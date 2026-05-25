Синоптик предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT предупредил об аномально холодной погоде в столице в предстоящие дни.
На прошлой неделе москвичей удивляла аномально жаркая погода, а на этой неделе их ожидает аномально холодная. По его словам, западный ветер постепенно сменится на северо-западный со скоростью 5—10 м/с, что приведёт к влиянию холодной части циклона на всю неделю.
В течение недели, за исключением выходных, погода будет облачной с прояснениями. Дневные температуры сегодня составят +18...+20 °C, во вторник и среду — +13...+15 °C, в четверг и пятницу — +11...+13 °C, а в субботу — +11...+16 °C. Воскресенье принесёт потепление с прогнозом +15...+20 °C.
Ночные температуры будут колебаться от +7...+9 °C до +2...+7 °C в ночь с пятницы на субботу, после чего поднимутся до +5...+10 °C в ночь с субботы на воскресенье. Таким образом, до субботы будет холодно, а в воскресенье ожидается потепление, подытожил Цыганков.
