«Самый холодный день»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных

23 января 2026, 14:12

Синоптик Шувалов: 25 января станет самым холодным днем в Москве и области

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Приближаются выходные, жители Москвы и области радуются выпавшему снегу и планируют различные зимние активности. Однако столбики термометров поднимутся до значений, неблагоприятных для прогулок и времяпровождений на воздухе.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что морозы идут, и их пик придётся на Татьянин день (25 января).





«Ночью температура может опуститься до -29 градусов. 25 января будет самым холодным днем. А затем нас ждёт достаточно хорошее и быстрое потепление», — сказал он.

«Солнышко уже пробивается. Оно, слабенькое, будет и дальше», — поделился синоптик.