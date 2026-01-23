Достижения.рф

«Самый холодный день»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных

Синоптик Шувалов: 25 января станет самым холодным днем в Москве и области
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Приближаются выходные, жители Москвы и области радуются выпавшему снегу и планируют различные зимние активности. Однако столбики термометров поднимутся до значений, неблагоприятных для прогулок и времяпровождений на воздухе.



Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что морозы идут, и их пик придётся на Татьянин день (25 января).

«Ночью температура может опуститься до -29 градусов. 25 января будет самым холодным днем. А затем нас ждёт достаточно хорошее и быстрое потепление», — сказал он.

По словам эксперта, с понедельника в Москву и область уже придет потепление, а во вторник ожидается снег и температура -8 градусов.

«Солнышко уже пробивается. Оно, слабенькое, будет и дальше», — поделился синоптик.

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0