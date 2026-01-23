«Самый холодный день»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных
Синоптик Шувалов: 25 января станет самым холодным днем в Москве и области
Приближаются выходные, жители Москвы и области радуются выпавшему снегу и планируют различные зимние активности. Однако столбики термометров поднимутся до значений, неблагоприятных для прогулок и времяпровождений на воздухе.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что морозы идут, и их пик придётся на Татьянин день (25 января).
«Ночью температура может опуститься до -29 градусов. 25 января будет самым холодным днем. А затем нас ждёт достаточно хорошее и быстрое потепление», — сказал он.
По словам эксперта, с понедельника в Москву и область уже придет потепление, а во вторник ожидается снег и температура -8 градусов.
«Солнышко уже пробивается. Оно, слабенькое, будет и дальше», — поделился синоптик.