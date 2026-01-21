Синоптик Семенов спрогнозировал теплую весну в России

21 января 2026, 14:47

Фото: iStock/Larysa Pashkevich

Предстоящая весна в России, вероятнее всего, будет теплее обычного. Такой прогноз сделал директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.





Он уточнил, что спрогнозировать конкретные погодные условия за 1,5 месяца до весны невозможно. Однако, по его словам, в долгосрочной перспективе ясна общая климатическая тенденция.





«Из-за глобального потепления сроки наступления весны постепенно смещаются на более ранние даты, а зима, соответственно, наступает позже. Поэтому, говоря о весне через 10 лет, можно с большей уверенностью утверждать, что она станет теплее и будет начинаться раньше», — пояснил Семенов в разговоре с Москвой 24.

«Уже в ночь на пятницу ожидается -20…-15 °С, днём ниже -10 °С. Пик морозов придётся на выходные дни. Ночью в субботу -25…-20 °С, а в воскресенье ночью -28…-23 °С. Дневная температура будет в пределах -18…-13 °С. Это ниже климатической нормы», — отметила синоптик.