«Развести на деньги»: Эксперт по кибербезопасности рассказал, как мошенники через детей обманывают всю семью

14 апреля 2026, 11:53

Эксперт по кибербезопасности Седов: мошенники пользуются самоуверенностью детей

Фото: istockphoto/NanoStockk

В Луховицах прошла конференция Минобразования Московской области, посвященная перезагрузке воспитательной работы в эпоху цифровых вызовов. Участники — родители, педагоги и психологи — констатировали: запреты и блокировки не работают.





Директор по развитию компании Ruspoint, эксперт по кибербезопасности для населения Олег Седов в беседе с «Радио 1» заявил, что важно не перечислять опасности, а понять, кто в зоне поражения. Вопреки расхожему мнению, дети и пенсионеры занимают лишь третье место.





«На первом месте с большим отрывом — те, кто уверовал в то, что с ними такого никогда не случится. В эту группу попадают и IT-специалисты, и продвинутые пользователи. Они считают, что "на короткой ноге" с технологиями, и это создает иллюзию, будто мы сильно поумнели. Этим и пользуются злоумышленники», — сказал он.

«Попытка объяснить 14-летнему подростку, как жить правильно, напоминает удар бетонным блоком. Диалог нам дается очень плохо, но он ведь не должен быть про запреты. Если спросить ребенка: "Какой внедорожник самый мощный?" — он может назвать бренды или танки. А правильный ответ в другой плоскости: самый мощный внедорожник — это родители, которые вытащат из любой грязи. Это должен быть ответ ребенка, который понимает ценность взрослых. Не назидательных, а доверительных. С которыми не надо скрывать проблемы, чтобы тебя не осудили», — объяснил Седов.

«Ребенок думает: я не блогер, значит, никому не интересен. Но забывает: у него есть родители и друзья. Ты не был целью, но стал ключом, чтобы подступиться к цели. Через тебя могут развести на деньги твою семью. Интернет помнит всё. Свою репутацию и цифровую тень мы выращиваем с детского сада. Следует отказаться от иллюзий о собственной "продвинутости" и вернуться к азам человеческого общения. Человека умным делает не количество скачанных видосиков, а количество правильно понятых книг и поступков», — резюмировал специалист по кибербезопасности.