Минцифры попросило крупные интернет-площадки о помощи с блокировкой VPN
Минцифры России провело совещание с крупными интернет-площадками, рекомендовав им с 15 апреля ограничивать доступ пользователей с активными VPN-сервисами.
Об этом ТАСС сообщил источник в одной из компаний-участниц встречи, состоявшейся 30 марта. По словам собеседника агентства, в случае отказа от блокировки VPN-трафика компаниям пригрозили исключением из белых списков и применением иных санкций.
Ранее, как писал РБК, в совещании участвовали представители «Сбера», «Яндекса», VK, Wildberries & Russ, Ozon, «Газпром-Медиа», «Авито». Также упоминались X5, «Магнит Маркет», «Лемана Про», «Вкусвилл», «Лента» и другие организации.
Перед этим в Кремле высказались о якобы поручении Путина ограничить работу VPN в России.
