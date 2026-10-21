Психолог объяснила, как поддержать близкого во время кризиса среднего возраста

21 октября 2026, 09:23

Психолог Нечаева: убеждать человека, что у него все хорошо — частая ошибка

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Кризис среднего возраста не всегда сопровождается резкими переменами в жизни. Человек может сохранять привычный образ жизни, но при этом чувствовать, что работа, отношения и повседневные занятия больше его не устраивают. В такой ситуации близким важно не убеждать его, что всё хорошо, а дать возможность разобраться в своих чувствах и спокойно поговорить.





Об этом «Известиям» рассказала руководитель Института интегративной психологии, кризисный психолог Евгения Нечаева. По её словам, во время кризиса привычные занятия могут начать раздражать, а собственные достижения — казаться незначительными. Человек также может потерять интерес к работе и общению, стать более раздражительным или замкнутым.



Нечаева отметила, что похожие симптомы встречаются при депрессии, тревожных расстройствах, выгорании и гормональных изменениях. Если у человека нарушился сон, появилась выраженная апатия или возникли мысли о смерти, ему необходимо обратиться за профессиональной помощью.

«Одна из частых ошибок близких заключается в попытке убедить человека, что у него всё хорошо. Ему напоминают о семье, работе и других обстоятельствах, которые должны были бы приносить удовлетворение. Это может только усилить сопротивление», — отметила Нечаева.