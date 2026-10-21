Психолог объяснила, как поддержать близкого во время кризиса среднего возраста
Кризис среднего возраста не всегда сопровождается резкими переменами в жизни. Человек может сохранять привычный образ жизни, но при этом чувствовать, что работа, отношения и повседневные занятия больше его не устраивают. В такой ситуации близким важно не убеждать его, что всё хорошо, а дать возможность разобраться в своих чувствах и спокойно поговорить.
Об этом «Известиям» рассказала руководитель Института интегративной психологии, кризисный психолог Евгения Нечаева. По её словам, во время кризиса привычные занятия могут начать раздражать, а собственные достижения — казаться незначительными. Человек также может потерять интерес к работе и общению, стать более раздражительным или замкнутым.
Нечаева отметила, что похожие симптомы встречаются при депрессии, тревожных расстройствах, выгорании и гормональных изменениях. Если у человека нарушился сон, появилась выраженная апатия или возникли мысли о смерти, ему необходимо обратиться за профессиональной помощью.
«Одна из частых ошибок близких заключается в попытке убедить человека, что у него всё хорошо. Ему напоминают о семье, работе и других обстоятельствах, которые должны были бы приносить удовлетворение. Это может только усилить сопротивление», — отметила Нечаева.Вместо этого специалист советует выслушать человека и не спешить с рекомендациями. Можно спросить, что с ним происходит, чего ему не хватает и что он давно хотел бы изменить. Это поможет ему лучше понять собственные чувства и желания.
При этом кризис среднего возраста не оправдывает унижение близких и отказ от ответственности за свои поступки, подчеркнула Нечаева. Поддерживать человека важно, не отказываясь от собственных границ и не принимая на себя ответственность за его решения.
По словам психолога, близкий может признать, что человеку тяжело, и предложить помощь, но не должен становиться его спасателем или судьёй. В некоторых случаях может потребоваться психотерапия, а иногда человек действительно нуждается в серьёзных изменениях в работе или отношениях.
Кризис среднего возраста не обязательно приводит к разрушению привычной жизни. Он может стать возможностью пересмотреть свои приоритеты и задуматься о том, как хочется прожить следующие годы. Задача близких — оставаться рядом, не обвиняя человека и не пытаясь пройти этот путь за него, заключила Нечаева.