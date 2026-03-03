Москвичей предупредили о сильной гололедице в первые дни марта

03 марта 2026, 18:47

Синоптик Паршина: сильная гололедица ожидается в Москве в середине недели

Фото: Istock/Ivan-balvan

В середине недели в Москве ожидается похолодание и сильная гололедица. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.





По словам эксперта, днём при положительной температуре будет таять снежный покров, а ночью он станет подмерзать. Синоптик отметила, что именно из-за таяния сугробов на дорогах образуется наледь. А с 3 по 5 марта гололедица сохранится на большинстве улиц города.

«Но, конечно, не автомобильных, потому что там за этим очень следят и вовремя обрабатывают реагентами», — подчеркнула специалист.