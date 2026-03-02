«Сертификаты и цветы»: Эксперт назвала хорошие подарки на 8 марта

02 марта 2026, 22:02

Эксперт по этикету Грохотова: На 8 марта многие женщины будут рады цветам

Фото: iStock/InspirationGP

Цветы, сертификаты и наборы свечей или диффузоры для дома станут хорошим подарком на 8 марта. Об этом рассказала эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова.





По ее словам, категории подарков меняются в зависимости от получателя. Так, для коллеги лучше выбрать нейтральный презент, например сувениры, сертификаты или наборы для домашнего уюта, но не парфюм и средства для личной гигиены, чтобы человек не воспринял это в качестве намека на дурной запах. Грохотова также посоветовала не дарить коллегам дорогие подарки, чтобы избежать неловких ситуаций.



При выборе подарка для воспитателей или учителей лучше отталкиваться от их индивидуальных предпочтений.





«Классическим подарком многие считают сертификат: по сути, человек дарит денежные средства, но в виде карты. Такой вариант хорошо подходит для учителя, руководителя или воспитателя. В таком случае женщина гарантированно приобретет то, чем будет пользоваться, а человеку не придется серьезно задумываться о подарке», — отметила Грохотова в разговоре с «Вечерней Москвой».