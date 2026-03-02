«Сертификаты и цветы»: Эксперт назвала хорошие подарки на 8 марта
Эксперт по этикету Грохотова: На 8 марта многие женщины будут рады цветам
Цветы, сертификаты и наборы свечей или диффузоры для дома станут хорошим подарком на 8 марта. Об этом рассказала эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова.
По ее словам, категории подарков меняются в зависимости от получателя. Так, для коллеги лучше выбрать нейтральный презент, например сувениры, сертификаты или наборы для домашнего уюта, но не парфюм и средства для личной гигиены, чтобы человек не воспринял это в качестве намека на дурной запах. Грохотова также посоветовала не дарить коллегам дорогие подарки, чтобы избежать неловких ситуаций.
При выборе подарка для воспитателей или учителей лучше отталкиваться от их индивидуальных предпочтений.
«Классическим подарком многие считают сертификат: по сути, человек дарит денежные средства, но в виде карты. Такой вариант хорошо подходит для учителя, руководителя или воспитателя. В таком случае женщина гарантированно приобретет то, чем будет пользоваться, а человеку не придется серьезно задумываться о подарке», — отметила Грохотова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она посоветовала выбирать сертификаты на отдых в спа-салоне или массаж, а не в магазины косметики или одежды. Кроме того, эксперт добавила, что универсальным подарком на 8 марта являются цветы, которым будут рады многие женщины. Букет можно дополнить сладостями или ароматическими свечами.
Хорошими презентами Грохотова назвала наборы свечей или диффузоры для дома станут хорошим подарком, поскольку они создают особый уют и атмосферу в доме.