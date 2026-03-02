Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Солнце появится в Москве восьмого марта. Об этом рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, в этом месяце в Москве прогнозируются две волны холода, которые ожидаются с 4 по 6 марта и с 9 по 10 марта. Несмотря на это, не исключена возможность солнечного дня 8 марта, когда температура может опуститься до минус одного — минус шести градусов, добавил Шувалов.
Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская напомнила россиянам, что Международный женский день, который традиционно отмечается 8 марта, в этом году выпал на воскресенье. В связи с этим, празднование будет перенесено на ближайший рабочий день, то есть на понедельник, 9 марта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
