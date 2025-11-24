«Самообман»: Врач развеяла главный миф о вейпах и электронных сигаретах

24 ноября 2025, 12:29

Врач Хохлова: в электронных сигаретах канцерогенов не меньше, чем в обычных

Фото: Istock/DragonImages

Многие курильщики, переходя на электронные сигареты, уверены, что выбирают менее вредную альтернативу. Однако врачи предупреждают, что это опасное заблуждение.





Врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова в беседе с «Радио 1» заявила, что эпидемия курения среди молодежи все чаще связана не с традиционными сигаретами, а с электронными устройствами и вейпами. В зоне особого риска находятся подростки, считая такое курение модным и безопасным.





«Чаще всего электронными сигаретами и вейпами пользуются молодые мужчины и женщины. Они утешают себя тем, что это не настолько вредно, как обычное курение, но это обман. В электронных сигаретах канцерогенов ничуть не меньше, чем в обычной сигарете», — сказала она.

«При этом помочь несовершеннолетним в стенах взрослой поликлиники не могут — Центр здоровья принимает пациентов только с 18 лет. Это делает проблему подростков и их родителей еще более острой. Для взрослых же доступна точная диагностика — с помощью смокилайзера, который улавливает угарный газ как для сигарет, так и для вейпов. Точность показаний приборов — это важно», — отметила Хохлова.