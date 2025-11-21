Нарколог Холдин предупредил о последствиях курения при лечении антибиотикам

21 ноября 2025, 11:42

Приём антибиотиков связан с рядом правил, которые нужно соблюдать пациентам до окончания курса лечения. Многие знают, что в это время под запретом алкоголь, так как он мешает действию медикаментов. Но снизить эффективность лечения может и сигарета. Об этом рассказал внештатный специалисты министерства здравоохранения московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Никотин и другие токсичные вещества, поступающие в организм при курении, ослабляют иммунитет, что уменьшает способность организма бороться с бактериальной инфекцией, предупредил врач.





«Кроме того, курение при лечении антибиотиками создаёт дополнительную нагрузку на печень: ей приходится не только выводить тяжёлые лекарства, но и токсины из табака. А при лечении инфекций лёгочной системы курение напрямую мешает выздоровлению: дым раздражает слизистую бронхов и способствует распространению воспаления», — пояснил Виталий Холдин.