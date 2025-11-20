В Приморье подростка избили за попытку отучить подругу от курения
В Спасске-Дальнем 15-летнего Ваню избили сверстники за то, что он сообщил родителям подруги о её курении. Парень получил множественные травмы и ушиб под глазом, фото с побоев выложили в сеть.
Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, три года назад Ваня переехал в город и учится в 12-й школе, но в коллектив не влился. После того как он рассказал родителям подруги о её привычке к курению, над ним начали издеваться, сначала онлайн, а потом и в реальной жизни.
Семья пострадавшего сразу обратилась к классной руководительнице и в ПДН, однако школу обвинили в бездействии — ситуация оставалась без реакции неделю. Родители опасаются, что инцидент пытаются замять.
Читайте также: