В Приморье подростка избили за попытку отучить подругу от курения

20 ноября 2025, 13:05

Фото: iStock/mrohana

В Спасске-Дальнем 15-летнего Ваню избили сверстники за то, что он сообщил родителям подруги о её курении. Парень получил множественные травмы и ушиб под глазом, фото с побоев выложили в сеть.