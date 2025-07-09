09 июля 2025, 08:15

Фото: iStock/dusipuffi

Церковь 10 июля отмечает память преподобного Сампсона Странноприимца, который прославился своими добродетелями. В народе его называли Самсон Сеногной, так как в это время года часто шли дожди, из-за которых сено намокало и начинало гнить. «Радио 1» расскажет о традициях празднования и народных приметах, связанных с этим днем.





Содержание История праздника Самсон Сеногной Народные приметы 10 июля Что можно и нельзя делать на Самсона Сеногноя в 2025 году

История праздника Самсон Сеногной

Фото: iStock/fotokostic



Народные приметы 10 июля

Фото: iStock/Alexia Khruscheva



Что можно и нельзя делать на Самсона Сеногноя в 2025 году