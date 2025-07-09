Самсонов день 10 июля: как сохранить достаток и любовь, народные приметы
Церковь 10 июля отмечает память преподобного Сампсона Странноприимца, который прославился своими добродетелями. В народе его называли Самсон Сеногной, так как в это время года часто шли дожди, из-за которых сено намокало и начинало гнить. «Радио 1» расскажет о традициях празднования и народных приметах, связанных с этим днем.
История праздника Самсон СеногнойСвятой Сампсон жил на рубеже V–VI веков в Риме. Он происходил из знатной христианской семьи, получил хорошее образование и стал врачом. Преподобный всю свою жизнь посвятил помощи бедным, не стремясь к богатству, несмотря на обеспеченное происхождение. После смерти родителей он раздал свое наследство нищим и поселился недалеко от Константинополя, где принимал больных и странников, не требуя оплаты. Согласно преданию, он однажды исцелил императора Юстиниана I, который в благодарность предложил ему богатство, но Сампсон попросил построить дом для странников и больницу.
Преподобный продолжал свое служение до конца жизни, совершив множество добрых дел. В настоящее время он почитается как святой в Восточном христианстве. К нему обращаются с молитвами о здоровье и помощи в трудных жизненных ситуациях.
Народные приметы 10 июляНа Руси день памяти святого приходился на разгар летнего сенокоса. В это время часто выпадали сильные дожди, которые портили сено для домашнего скота. Существовала пословица: если сено зеленое — будет каша черная (гречневая), а если черное — каша белая (пшеничная). Чтобы защитить сено, крестьяне трудились до позднего вечера, привлекая к работе всех — от детей до пожилых. Утром они отправлялись в церковь, молясь преподобному Сампсону о солнечной погоде. В некоторых регионах в этот день к храмам приводили лошадей, окропляя их святой водой перед тем, как снова выходить на поля.
Погода в день Самсона служила предвестником будущего. Если утром шёл дождь, это означало, что сыро будет до самого бабьего лета. Ясная погода, напротив, обещала безоблачное небо до осени.
Что можно и нельзя делать на Самсона Сеногноя в 2025 годуВ день памяти Самсона Сеногноя не следует злиться или обижаться на близких. Все конфликты лучше разрешить заранее, иначе разногласия могут затянуться надолго. Важно проявлять щедрость и доброту в отношениях с окружающими. Раньше принято было приглашать гостей и угощать их различными блюдами, а также помогать нуждающимся. Считалось, что чем больше вы отдаёте другим, тем больше добра вернётся к вам в будущем.
Однако для романтических признаний и помолвок этот день не самый удачный — есть риск быть отвергнутым. Также не рекомендуется отправляться в дальнюю поездку, так как на пути могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, из-за которых путешествие придётся отменить.