Врач предупредила об опасности кондиционеров во время жары
Врач Уланкина: из-за кондиционера может появиться ощущение песка в глазах
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила об опасности использования кондиционеров в жару.
«Кондиционеры снижают влажность воздуха, что может привести к ощущению песка в глазах, головной боли. Кроме того, чрезмерно сухой воздух может раздражать дыхательные пути, усугубляя симптомы астмы, бронхита и синусита и увеличивая восприимчивость к инфекциям», — пояснила Уланкина в беседе с «Известиями».
Кроме того, резкие перепады температуры при переходе из жары в прохладу могут привести к простудным заболеваниям, а бактерии и плесневые грибы, размножающиеся при плохом обслуживании, – к аллергической реакции или астме.
Чтобы сделать работу кондиционера безопасной для здоровья, необходимо использовать увлажнитель воздуха, проветривать помещение, проводить своевременную замену фильтров и регулярно протирать от пыли наружные блоки и вентиляционные решетки. При этом воздушный поток не должен быть направлен на человека.
В свою очередь врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала RT, что в жаркую погоду не стоит носить одежду из синтетических тканей.
«Когда на улице жарко, важно, чтобы одежда способствовала терморегуляции тела, а не препятствовала естественному охлаждению. Неправильный выбор наряда может привести к перегреву, усиленному потоотделению, раздражению на коже или тепловому удару. Первое, от чего стоит отказаться в жару, — это синтетические ткани», — уточнила Филёва.
По ее словам, полиэстер, нейлон, акрил и подобные материалы практически не пропускают воздух. Кожа в такой одежде перегревается, что чревато появлением высыпаний и раздражений.
Также в жару не стоит носить обтягивающую одежду, а отдать предпочтение легким свободным вещам светлого цвета из натуральных материалов.