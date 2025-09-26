Санкции, клиническая смерть, кома: какими были последние дни жизни Тиграна Кеосаяна
Клиническая смерть, кома, борьба за жизнь — так имя режиссера Тиграна Кеосаяна вернулось в новостные ленты в январе 2025 года. Но за этими трагическими заголовками — долгая и насыщенная биография: взлет с комедией «Бедная Саша», создание хитовых клипов для Аллегровой и Шуфутинского, скандальная слава ведущего «Международной пилорамы» и жизнь под санкциями. Подробнее о том, какой была жизнь выдающегося режиссера, расскажет «Радио 1».
Тигран Кеосаян: биографияТигран Кеосаян появился на свет 4 января 1966 года в Москве в творческой семье. Его отец — знаменитый режиссер Эдмонд Кеосаян, автор культовой трилогии «Неуловимые мстители». Мать — актриса Лаура Геворкян. В семье также рос старший брат Тиграна, Давид (1961–2022).
Будущий режиссер получил образование в московской спецшколе № 23 (ныне № 1253) с углубленным изучением иностранных языков. После окончания школы в 1983 году он начал работать на киностудии «Мосфильм». В 1984 году Кеосаян поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился вместе с Федором Бондарчуком, Иваном Охлобыстиным и Александром Башировым. После первого курса его призвали в армию. Вернувшись к учебе, он сосредоточился на карьере и получил диплом лишь в 1998 году.
Творческая карьера: кино и клипыПуть в кинематографе Тигран Кеосаян начал с эпизодических ролей. Его режиссерским дебютом стала короткометражка «Солнечный берег» (1988). Первая полнометражная работа — криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). В 1990-е годы Кеосаян, вместе с братом Давидом, основал компанию «Gold Vision», которая стала одной из первых в России по созданию музыкальных клипов. В сотрудничестве с Федором Бондарчуком он снял видеоработы для таких звезд, как Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Наталья Ветлицкая и других.
Настоящий успех пришел к режиссеру после выхода лирической комедии «Бедная Саша» (1997). Фильм получил премию ТЭФИ, а актер Александр Збруев — приз «Кинотавра». Далее последовали картины «Президент и его внучка» (1999), «Ландыш серебристый» (2000) и сериал «Мужская работа» (2001). Среди известных работ 2000-х и 2010-х годов — комедия «Заяц над бездной» (2006), сериалы «Ялта-45» (2011) и «Море. Горы. Керамзит» (2013).
В 2018 году на экраны вышел фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!», снятый по сценарию супруги режиссера, Маргариты Симоньян. Картина, посвященная строительству Крымского моста, вызвала неоднозначную реакцию у критиков и зрителей, получив низкий зрительский рейтинг, но при этом была отмечена высокопоставленными лицами. В 2021 году Кеосаян представил военную драму «Бессмертные».
Работа на телевиденииС 2007 года Тигран Кеосаян активно работает на ТВ. Он вел авторские ток-шоу: «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (РЕН ТВ), «Горячий вечер» (ДТВ) и программу «Ты и я» вместе с первой женой, Аленой Хмельницкой. С 2016 года является бессменным ведущим программы «Международная пилорама» на НТВ. Проект, художественным руководителем которого выступает Маргарита Симоньян, известен сатирическим освещением мировых событий и неоднократно критиковался за провокационные скетчи.
Личная жизнь Тиграна КеосаянаПервая жена: Актриса Алена Хмельницкая. Брак длился с 1993 по 2014 год. В этом союзе родились две дочери — Александра (1994) и Ксения (2010). В 2023 году Александра подарила отцу внука Гаспара. Вторая жена: Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Пара официально оформила отношения в 2022 году, воспитывает троих детей: дочь Марьяну (2013), сына Баграта (2014) и дочь Маро (2019).
Состояние здоровья и санкцииВ 2022 году Кеосаян был включен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Швейцарии и других стран.
Известно, что Тигран Кеосаян перенес два инфаркта (в 2008 и 2010 годах). В конце декабря 2024 года он был госпитализирован. В январе 2025 года режиссер пережил клиническую смерть и находился в коме. Ночью 26 сентября его сердце остановилось.
«Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», – написала супруга режиссера Симоньян.