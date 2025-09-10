Александру Збруеву стало плохо перед юбилейной постановкой в «Ленкоме»
Актёру Александру Збруеву внезапно стало плохо во время юбилейной, 250-й постановки спектакля «Вишнёвый сад» в театре «Ленком». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
9 сентября, перед началом спектакля, в котором Збруев играет брата Раневской, артист пожаловался на слабость и сильное головокружение. В результате он не смог выйти на сцену, и его заменили другим актёром.
По информации канала, врачи осмотрели артиста прямо в театре, однако приняли решение не госпитализировать его. Збруеву рекомендовали соблюдать постельный режим.
Напомним, что в октябре прошлого года распространилась информация о госпитализации Збруева с приступами удушья. Тогда актёр находился в больнице имени Боткина, однако позднее он опроверг информацию СМИ.
