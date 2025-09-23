Онколог назвал неутешительный прогноз ракового заболевания для мужчин и женщин

23 сентября 2025, 16:30

Онколог Серяков: каждая восьмая женщина болеет раком молочной железы

Фото: istockphoto/scyther5

По данным Минздрава РФ, опубликованным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), в 2024 году в России было зарегистрировано 698 693 новых случая злокачественных новообразований. Больше всего выявили в Москве (60 338) и в Санкт-Петербурге (29 865).





Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» назвал неутешительный прогноз для мужчин и женщин.





«Рак молочной железы — самое распространенное в мире заболевание у женщин. Практически каждая восьмая в течение своей жизни испытывает этот недуг. А у мужчин – рак предстательной железы. В 80-летнем возрасте мы диагностировали рак простаты практически 90% случаев у мужчин, но он себя ведет относительно доброкачественно», — объяснил врач.