Симоньян уже находится дома после операции из-за тяжелой болезни

11 сентября 2025, 18:50

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что уже находится дома после операции. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.





В понедельник стало известно об операции, которая потребовалась журналистке из-за тяжелой болезни. Во вторник она вышла из наркоза и поблагодарила тех, кто переживал за нее. Теперь Симоньян предстоит лечение, сроки которого неизвестны.





«Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — написала Маргарита.