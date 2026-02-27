Весной 2026 года россиян ждут заметные изменения в повседневной жизни. С 1 марта вступает в силу ряд новых законов и правил, которые коснутся финансов, услуг и бытовых привычек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Повышение пенсии
С весны 2026 года пенсионеры, которым в феврале исполнится 80 лет, получат специальную надбавку. С марта им придет фиксированная выплата к пенсии в двойном размере. Также перерасчет выплаты ждет тех, кто в феврале получит I группу инвалидности. Для них размер фиксированной выплаты тоже увеличится вдвое.
Запрет на списание средств
С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, которые защитят права потребителей цифровых услуг. Теперь онлайн-сервисы не смогут списывать деньги с банковских карт без согласия клиента. Это прописано в новом законе, принятом 15 октября 2025 года. Изменения касаются всех интернет-платформ, предлагающих платные подписки.
Выдача микрозаймов
С 1 марта 2026 года в России вводят новые правила для онлайн-микрозаймов. Эти изменения помогут защитить заемщиков и бороться с мошенничеством. Теперь микрофинансовые компании, которые выдают займы через интернет, должны будут проверять клиентов по биометрическим данным. Если у вас их нет, деньги вам не выдадут.
Авиаперевозки и бронирование жилья
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила для авиаперевозок и гостиничных услуг. Эти изменения сделают жизнь пассажиров и туристов проще и безопаснее. Теперь электронный посадочный талон будет иметь такую же силу, как и бумажный. Если номер выхода на посадку не известен заранее, авиакомпания должна вовремя сообщить об этом пассажирам. Также обновлены правила для авиакомпаний в случае задержек рейсов.
С 1 марта 2026 года также обновятся правила бронирования гостиниц, хостелов, кемпингов и баз отдыха. Главное новшество — туристы смогут вернуть полную сумму предоплаты, если отменят бронирование до дня заезда. Кроме паспорта, для заселения можно будет использовать водительское удостоверение или пройти идентификацию через мессенджер Max и портал «Госуслуги».
Новые правила обучения в автошколе
С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила для подготовки водителей. Эти изменения будут актуальны до 2032 года и затронут как новичков, так и тех, кто хочет работать в сфере профессиональных перевозок. Одно из главных нововведений — увеличение практических занятий для водителей категории B. Теперь курс вождения будет включать 42 часа вместо прежних 38. Это поможет сделать обучение более насыщенным и улучшить навыки будущих автомобилистов.
ЖКУ
С 1 марта 2026 года в России вводят новые правила для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь платить за жилье и коммуналку нужно будет каждый месяц не позже 15-го числа. Изменится и порядок отправки квитанций. Теперь их будут присылать не первого, а пятого числа каждого месяца.
Русскоязычные вывески
С 1 марта 2026 года в России вступает в силу новый закон, который защищает русский язык и делает его приоритетным в публичных местах. Теперь все вывески, указатели и информационные таблички должны быть написаны на русском. Это значит, если вы зайдете в магазин или увидите навигационный указатель, то обязательно найдете информацию на русском языке. Закон поможет сделать общение с окружающим миром более понятным для всех.
Борщевик
С 1 марта 2026 года в России владельцы земельных участков получат новые обязанности. Это связано с борьбой с борщевиком и другими опасными растениями, которые могут навредить экосистеме. Теперь каждому собственнику нужно будет следить за своей территорией и уничтожать инвазивные растения.
Новые правила для такси
С 1 марта 2026 года в России вводят новые правила для такси. Теперь в службу можно будет ставить только отечественные автомобили. Это сделано для поддержки нашего автопрома и повышения локализации. В реестр попадут только машины из специального списка «локализованных».
Расчет алиментов
С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, касающиеся расчета алиментов при определении права на единую выплату на детей. Изменения закреплены в постановлении правительства РФ от 28.11.2025 № 1928.
Поставка газа
С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила для заключения договоров на поставку газа и обслуживание газового оборудования. Теперь все газовые компании должны предложить возможность подписывать контракты в электронном виде. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или на сайте вашей газовой компании. Раньше такая опция была доступна не у всех поставщиков. Если вам больше нравится общаться лицом к лицу, вы по-прежнему можете заключить договор в офисе компании.
Табачная продукция
С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, касающиеся минимальных цен и маркировки альтернативной табачной продукции (АТП). Согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2025 № 2192, продавать такую продукцию по цене ниже установленной минимальной запрещается.
Безалкогольные напитки
С 1 марта 2026 года вводят новые правила для рекламы безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. По новому закону, рекламу нельзя направлять на детей. Также запрещено упоминать о добавках или витаминах в таких напитках.