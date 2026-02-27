В России предрекли рост спроса на рыночную ипотеку

27 февраля 2026, 12:58

Доцент Щербаченко: снижение ключевой ставки оживит ипотечный рынок к 2027 году

Фото: Istock/LENblR

Доцент Финансового университета Пётр Щербаченко ожидает оживления спроса на рыночную ипотеку в России во втором квартале 2027 года.





В беседе с «NEWS.ru» Щербаченко заявил, что уже сейчас интерес к рыночным ипотечным программам падает.

«Спрос вернётся в активную фазу, если ключевая ставка будет близкой или ниже 9%. Базовый сценарий Банка России предполагает средний ключ в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–9,0% в 2027 году. Полагаю, до конца 2026 года он снизится до 12%», — отметил доцент.