«Муж на 8 марта»: В Новосибирске предлагают необычную услугу для женщин

27 февраля 2026, 14:10

В Новосибирске можно заказать «Мужа на 8 марта»

Фото: iStock/LuckyBusiness

Житель Новосибирска на платформе бесплатных объявлений в преддверии Международного женского дня предложил жительницам города услугу «Муж на 8 Марта».





Так, за 50 тысяч рублей мужчина готов организовать романтический завтрак, вручить цветы и делать комплименты в течение дня. Кроме того, в эту сумму входит возможность уборки, приготовления еды и организации праздничного ужина.



Для тех, кто готов потратить от 70 тысяч рублей, предусмотрены дополнительные опции: проведение профессиональной фотосессии, а также вечерний досуг. А за 250 тысяч рублей «Муж на 8 марта» готов сыграть «свадьбу на один день».





«Я запускаю этот формат уже третий год подряд. Я через провокационную форму показываю простую мысль: внимание, забота и включённость — это то, чего многим не хватает в праздник. Интерес к формату есть каждый год. Для меня это способ объединить креатив, музыку и социальную повестку в один проект», — рассказал Юрий Турцев в беседе с Om1 Новосибирск.