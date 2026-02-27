«Увеличивает риски»: Диетолог назвала неожиданную опасность фисташек

27 февраля 2026, 12:30

Диетолог Павлюк: соль в фисташках увеличивает риск артериальной гипертонии

Фото: iStock/Perfectfood

Фисташки издревле ценились не только за приятный вкус, но и за богатое содержание питательных веществ. В последние годы растущий интерес к здоровому образу жизни делает этот продукт еще более востребованным. Но насколько полезны фисташки, кому они могут помочь, а кому навредить?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что отрицательные свойства фисташек связаны с содержанием соли.





«Если люди еще и кожуру обсасывают, то в их организм попадает огромное количество лишней соли. Это увеличивает риск артериальной гипертонии», — сказала она.

«У многих на фисташки аллергия. В целом, орехи — один из самых больших аллергенов — особенно кунжут, арахис», — дополнила Павлюк.