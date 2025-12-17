Саввин день 18 декабря: почему нельзя ходить в гости, принимать незнакомцев и лгать, народные приметы
18 декабря отмечают Саввин день. Этот праздник посвящён памяти преподобного Саввы Освященного, одного из самых уважаемых раннехристианских монахов. Его жизнь и дела оставили заметный след в истории монашества. О традициях, запретах и народных приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздника18 декабря мы отмечаем день Святого Саввы, который родился в 439 году в Каппадокии. В благочестивой христианской семье он с раннего возраста выбрал путь служения Богу. В восемь лет, после того как его забрал к себе дядя, мальчик стал послушником в монастыре святой Флавианы. Там он быстро научился читать и глубоко изучал Священное Писание. Когда ему исполнилось 17, он принял монашеский постриг, несмотря на уговоры родителей. Следующие десять лет юноша провел в уединении, посвящая себя строгому посту и молитвам. Его наставником был преподобный Евфимий Великий. После смерти учителя Савва ушел в пещеру в Иорданской пустыне. Вскоре к нему начали приходить ученики, желающие разделить его жизнь.
За свою жизнь Савва основал семь монастырей в Палестине и разработал Иерусалимский богослужебный устав, который до сих пор используется в христианстве. Святой также прославился своими чудесами: он исцелял больных и изгонял бесов. С ним связывают множество историй, например, когда по его молитве забил источник в засушливый период, что спасло людей от голода. Преподобный скончался 18 декабря (5 декабря по старому стилю) 532 года в глубокой старости.
Традиции дняВ этот день крестьяне старались не совершать долгих поездок. Мужчины оставались дома, чинили упряжь и инструменты, а также обучали сыновей заботе о лошадях. Эти животные пользовались особым уважением, ведь от их здоровья зависела возможность передвижения зимой. Женщины занимались домашними делами: убирали, готовили и шили. На стол ставили постные блюда, так как праздник приходился на Рождественский пост. Каши из пшена и овса символизировали достаток в семье и были особенно популярны. Этот день также считался удачным для сватовства. Если юноша получал согласие 18 декабря, то верили, что брак будет крепким и счастливым.
Народные запретыКак и многие народные праздники, Саввин день имел свои запреты, которые предки считали важными для защиты от бед. Люди верили, что если не следовать этим правилам, можно привлечь несчастья, болезни или неудачи. Например, говорили, что в этот день на улице бродит нечистая сила, которая может навредить путнику или наслать порчу. Поэтому старались не выходить на улицу после темноты.
Не начинали в Саввин день важные дела — считали, что они обречены на провал и только принесут хлопоты. Не ходили в гости и не принимали незнакомцев — боялись, что в дом может войти дурная энергетика. Ссоры и ругань также были под запретом: это могло привлечь беду, особенно для тех, кто в пути. Одиночество и уныние тоже не приветствовались — негативные мысли могли сбыться. Лгать или давать невыполнимые обещания считалось плохой приметой, которая сулит серьезные проблемы в будущем.
ПриметыВ Саввин день люди внимательно следили за природой, чтобы предсказать погоду на зиму и оценить будущий урожай. Например, если дрова в печи горели ярким красным пламенем и трещали, это означало, что морозы будут сильными. А если дым из трубы стелился по земле, ждали снегопада и потепления.
Вот несколько примет этого дня:
- Если солнечный морозный день, зима будет теплой и снежной;
- Если снегири начали петь, готовьтесь к сильному снегопаду и метели;
- Тишина в лесу предвещает усиление морозов;
- Если белки спускаются с деревьев, ждите оттепели;
- Сильный ветер 18 декабря говорит о холодном и ветреном лете.