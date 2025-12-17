Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной
Врач Малышева заявила, что настоящая красная икра в горячей воде побелеет
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала россиянам простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной.
По словам Малышевой, нужно поместить икру в стакан и залить горячей водой. Если вода помутнеет, а икринки побелеют, это хороший знак. Если же икринки останутся оранжевыми, значит, икра некачественная, подчеркнула врач.
