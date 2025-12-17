Достижения.рф

Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной

Врач Малышева заявила, что настоящая красная икра в горячей воде побелеет
Фото: iStock/Andrej Filonenko

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала россиянам простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной.



По словам Малышевой, нужно поместить икру в стакан и залить горячей водой. Если вода помутнеет, а икринки побелеют, это хороший знак. Если же икринки останутся оранжевыми, значит, икра некачественная, подчеркнула врач.

До этого Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус предупредили россиян, что в одном популярном ресторанном блюде могут быть глисты и тяжелые металлы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

