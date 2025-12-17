В России изменятся правила бронирования гостиниц
В России с 2026 года туристы смогут заселиться в отель по водительскому удостоверению, а также отменить бронь за сутки до заезда без потерь. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.
С 1 марта вступают в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. С января бронирование номеров стало возможным с использованием водительских прав. Яковлев отметил, что нормативная база в этой сфере полностью обновляется впервые с 2020 года.
Согласно нововведениям, бронь будет действовать 24 часа с момента запланированного заселения до расчётного часа следующего дня. Это означает, что отели не смогут отменить бронирование, если турист не заселился до назначенного времени.
Если постоялец отказывается от размещения до дня заезда, ему возвращается полная стоимость. Плата за номер взимается не более чем за одни сутки, если турист опоздал или не появился. Отказ от предоставления гостиничного номера возможен только при условии полного возмещения убытков гостю.
Гостиницы по-прежнему обязаны будить гостя по запросу, вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку и корреспонденцию.
Читайте также: