В России изменятся правила бронирования гостиниц

17 декабря 2025, 08:25

РИА Новости: гостиницы в 2026 году изменят правила бронирования номеров

Фото: iStock/mediaphotos

В России с 2026 года туристы смогут заселиться в отель по водительскому удостоверению, а также отменить бронь за сутки до заезда без потерь. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.